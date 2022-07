Historischer Festzug beim Schützenfest in Biberach

per Mail teilen

Der erste Hauptfesttag beim Schützenfest in Biberach hat am Dienstag mit dem Historischen Festzug begonnen. 3.000 Mitwirkende und mehr als 200 Pferde zogen dabei durch die Stadt.

Nach Salutschüssen vom Gigelberg setzte sich der Zug am Morgen in Bewegung. Bei dem Zug wird die Stadtgeschichte abgebildet - von der Stauferzeit bis zur Bismarck-Ära. Traditionell sind Zünfte und Handwerker vertreten. Vor allem historische Kostüme prägten auch in diesem Jahr das Bild. Außerdem waren prächtig geschmückte Wagen und Reitergruppen zu sehen. Auch zahlreiche Spielmannszüge, Kapellen und Trommlergruppen begleiteten den Umzug.

Historisches Lagerleben auf dem Gigelberg

Insgesamt 3.000 Mitwirkende waren beim Historischen Festzug dabei, außerdem mehr als 200 Pferde. Nach dem Umzug ist auf dem Gigelberg das historische Lagerleben von Räubern, Bauern und Soldaten zu sehen. Für das passende Schützenwetter sorgt der Legende nach Jahr für Jahr das "Biberacher Herrgöttle".