Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln spielt am Freitagabend im Hohentwiel-Stadion in Singen. Die Kölner sind derzeit im Trainingslager in Donaueschingen. Zur Vorbereitung auf die kommende Saison treten sie um 18 Uhr gegen den SC Austria Lustenau aus Vorarlberg an. Organisiert wird das Spitzenspiel vom FC Singen.