Das Foto eines in Konstanz ausgesetzten Spitz-Mischlings neben einem "zu verschenken"-Schild hat für viel Aufsehen gesorgt. Die Polizei hat erste Zeugenhinweise, das Tierheim wird überrannt.

In Konstanz ist am Dienstag ein Hund ausgesetzt worden. Der Spitz-Mischling war an einem Poller angebunden. Daneben stand ein Schild mit der Aufschrift "zu verschenken". Das Foto des Tieres sorgte für Aufsehen. Die Polizei hat nun erste Zeugenhinweise auf die Besitzerin erhalten. Auch das Tierheim Konstanz verzeichnet eine hohe Anzahl an Anrufen.

Hund in Konstanz ausgesetzt: Tierheim überrannt mit Anfragen

Laut der Leiterin des Konstanzer Tierheims , Heidi Schätzle, ist der Hund wohlauf und wird gut versorgt. Das sagte sie am Donnerstagmorgen dem SWR. Aufgrund der medialen Aufmerksamkeit stehe das Telefon aber nicht mehr still. Viele Menschen aus Konstanz, aber auch aus ganz Deutschland hätten sich gemeldet, um den Hund zu adoptieren. Gleichzeitig gingen zahlreiche vermeintliche Hinweise auf eine mögliche Besitzerin ebenfalls bei ihr ein, so Schätzle gegenüber dem SWR.

Darum geben Menschen aktuell ihre Hunde ab Viele Tierheime sind laut Martina Klausmann vom Landestierschutzverband Baden-Württemberg derzeit überfüllt. Vor allem nach der Corona-Pandemie sei die Zahl der abgegebenen Hunde maßgeblich angestiegen. Mehrere Gründe führen aus ihrer Sicht zur aktuellen Situation: Tierarztpreise sind deutlich gestiegen

Fehlende Erziehung der Hunde

Nach der Pandemie fehlt es an Zeit für das Haustier Anders als im Fall des Spitz-Mischlings aus Konstanz ist das Interesse an Hunden aus dem Tierheim insgesamt eher gering. Gerade ältere oder verhaltensauffällige Hunde seien schwer zu vermitteln. Um künftig die Zahl an abgegebenen Tieren zu verringern, spricht sich Martina Klausmann für mehr Vorgaben beim Besitz von Haustieren aus. Bei Hunden könnte dies etwa ein Sachkundenachweis sein.

Die Tierheimleiterin äußerte sich kritisch zur Berichterstattung über Einzelfälle dieser Art. Sie befürchtet, dass sich durch die öffentliche Aufmerksamkeit weitere Menschen ermutigt fühlen könnten, ihre Tiere auf ähnliche Weise auszusetzen. Oft geschehe dies, um die Abgabegebühren von Tierheimen zu umgehen. Je nach Tierheim und Gesundheitszustand des Tieres liegen diese in der Regel zwischen 150 und 400 Euro.

Dieser Hund ist am Dienstagmorgen in Konstanz ausgesetzt worden. Der Spitz-Mischling ist nun im Tierheim. Pressestelle Polizeipräsidium Konstanz

Polizei Konstanz erhält erste "brauchbare" Zeugenhinweise

Unterdessen sind beim Polizeipräsidium Konstanz erste "brauchbare" Zeugenhinweise für die Suche nach der Besitzerin eingegangen. Auch dort liefen die Leitungen heiß, so eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Bei dem Hund wurden in einer Tasche ein bulgarischer Heimtierausweis sowie Unterlagen eines Tierarztes gefunden. Auch daraus hatten sich laut Polizei Hinweise auf die Besitzerin ergeben. Ihr droht ein Bußgeld.