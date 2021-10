per Mail teilen

Nach sechs Siegen in Folge hat das Team der TTF Liebherr Ochsenhausen (Kreis Biberach) sein Auswärtsspiel am Freitagabend in Hessen verloren und damit die erste Saisonniederlage eingefahren. Die Bundesliga-Begegnung der Tischtennisfreunde gegen den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell endete für die Oberschwaben mit 2:3.