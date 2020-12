per Mail teilen

Nach den Schneefällen in der Nacht auf Montag sind in Oberschwaben und im Allgäu die ersten Langlauf-Loipen präpariert. So sind bei Isny (Kreis Ravensburg) laut Gästeamt zwei Loipen geöffnet. Auch die Langlaufloipe Atzenberger Höhe zwischen Bad Schussenried (Kreis Biberach) und Aulendorf (Kreis Ravensburg) ist gespurt.