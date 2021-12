Am Impfzentrum Lindau beginnen am Donnerstag die Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren. Vier Kinderärzte werden die Impfungen begleiten. Eltern können ihre Kinder telefonisch anmelden. Im Landkreis Biberach starten die Impfungen für Kinder am Sonntag in der Biberacher Stadthalle.