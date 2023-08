Das Getreide im Raum Biberach-Sigmaringen ist zu großen Teilen schon geerntet. Die Sorten haben teilweise stark unter dem wechselhaften Wetter der vergangenen Monate gelitten.

Der Großteil der Getreideernte in Oberschwaben ist eingefahren. Jetzt steht noch Sommergetreide wie Hafer oder Sommergerste auf den Feldern, erklärt Karl Endriß vom Bauernverband Biberach-Sigmaringen im Gespräch mit dem SWR. Die Ernte falle insgesamt recht durchschnittlich aus, wobei die Erträge der Wintersorten deutlich höher liegen als die des Sommergetreides, so Endriß.

Die Erträge von Winterweizen und Wintergerste, die bereits abgeerntet wurden, seien im Durchschnitt um die 70 bis 80 Dezitonnen. Das Sommergetreide liege in diesem Jahr dagegen deutlich unter dem Schnitt. Ertragszahlen seien dafür allerdings noch schwer zu beziffern.

Qualität von Weizen und Gerste sehr durchwachsen

Auch die Qualität des Getreides sei in diesem Jahr sehr durchwachsen, so Endriß. Weizen und Gerste hätten unter dem wechselhaften Wetter stark gelitten. Der Preis pro Tonne Getreide liege deutlich unter dem Preis des letzten Jahres. Damals gab es laut Endriß pro Tonne noch um die 300 Euro. In diesem Jahr liege der Preis eher bei 230 Euro. Das liege unter anderem an den guten Ernten in anderen EU-Ländern wie Frankreich. Auch aus der Ukraine fließe Getreide auf den europäischen Markt. Das drücke den Preis.