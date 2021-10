Raumsonde "BepiColombo" schickt erste Fotos vom Merkur

Die Raumsonde "BepiColombo", die in Immenstaad mitentwickelt wurde, hat erste Fotos vom Merkur auf die Erde geschickt. Das teilte die europäische Raumfahrtagentur ESA mit.

Um 23:34 Uhr am Abend des 1. Oktobers sei "BepiColombo" dem Merkur bei einem ersten sogenannten Flyby am nächsten gekommen. Bis zu 199 Kilometer kam die Raumsonde an den Planeten heran. Weil jedoch die Begegnung auf der Nachtseite stattgefunden hatte, seien die Bedingungen für Bilder schlecht gewesen. Wissenschaftliche Daten wurden über verschiedene Messinstrumente erfasst und ebenfalls an die Erde weitergeleitet. Erste verwertbare Fotos seien aus einer Höhe von rund 1.000 Kilometern entstanden, so die ESA in einer Mitteilung.

"Der Vorüberflug lief aus Sicht der Raumsonde ohne Probleme ab und es ist unglaublich, den Zielplaneten endlich zu sehen."

Auf den Fotos waren erste Krater eindeutig identifizierbar, so die Forscher der ESA. Durch die Mission wollen die Wissenschaftler mehr über die Entstehung des Merkur erfahren. Denn noch immer sei der Merkur ein Planet, den wir noch nicht vollständig verstehen, so David Rothery von der Arbeitsgruppe zur Merkur-Oberfläche bei der ESA.

Die ersten Bilder wurden aus einer Entfernung von rund 1.000 Kilometern geschossen, teilte die europäische Raumfahrtorganisation ESA mit. Pressestelle ESA/BepoColombo/MTM

Noch ein weiter Weg zum Ziel

Um endgültig in der Umlaufbahn des Merkur anzukommen, muss "BepiColombo" jedoch noch einen weiten Weg zurücklegen und noch einige Male am Merkur vorbeifliegen. Die nächste Begegnung steht im Juni 2022 an. Am Bau von "BepiColombo" waren die Airbus-Experten in Immenstaad am Bodensee maßgeblich beteiligt. Sie war im Oktober 2018 ins All gestartet. Im Jahr 2025 soll die Raumsonde in der Umlaufbahn des Merkur ankommen.