Die Brücken an der Bundesstraße 30 in Hochdorf sind marode. Nun steht fest, wie der Ersatzbau ablaufen soll. Das Verkehrsministerium stellt die Pläne am Freitag vor.

Die Brücken an der Bundesstraße 30 in Hochdorf (Kreis Biberach) sind dringend sanierungsbedürftig. Sie gehören zu jenen Bauwerken, in denen rissgefährdete Spannstähle verbaut wurden – eine Bauweise, die auch zum Einsturz der Carola-Brücke in Dresden geführt hatte, heißt es vom Verkehrsministerium. In Baden-Württemberg betrifft das insgesamt 73 Brücken. Am Freitag wird das Verkehrsministerium in Hochdorf die geplante Ersatzbaulösung der Öffentlichkeit präsentieren.

Entscheidungsprozess: Öffentliche Beteiligung spielte eine Rolle

Überaus intensiv habe das Regierungspräsidium die technischen Varianten des Brückentauschs und ihrer Auswirkungen sowie die Anliegen aus der Region bewertet - heißt es in einer Stellungnahme des Verkehrsministeriums auf SWR-Anfrage. Berthold Frieß, Amtschef des Verkehrsministeriums, will laut Mitteilung am Freitag erläutern, wie die Anliegen von Anwohnerinnen und Anwohnern, Amtsträgern und der Bürgerinitiative in die Entscheidung eingeflossen sind.

Das Ministerium betonte, dass der intensive Austausch mit der Region Einfluss auf die Planungen hatte. Ziel sei es, die Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner sowie den Wirtschaftsverkehr so gering wie möglich zu halten. Die Ergebnisse der Planungen werden am Freitag in der Gemeindehalle Hochdorf vorgestellt.

Verkehrsbelastung während der Bauzeit sorgt für Diskussionen

Ein zentrales Thema am Freitag wird die Verkehrslenkung während der Bauzeit sein. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm kritisierte im Vorfeld die geplante Vollsperrung der B30 und die damit verbundene Umleitung über angrenzende Ortschaften. Laut IHK könnte dies zu einem wirtschaftlichen Schaden von mindestens 15 Millionen Euro führen.

Die IHK plädierte daher für eine Bauweise, die den Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt. Alternativen, die geringere Auswirkungen auf die Wirtschaft und Umwelt hätten, seien im Prozess mehrfach vorgestellt worden.

Anliegergemeinden fordern Brückenbau ohne Vollsperrung

Die betroffenen Gemeinden Hochdorf und Ingoldingen befürchten durch die geplanten Umleitungen ein Verkehrschaos. Für die dreijährige Bauzeit soll der Verkehr durch kleinere Ortschaften geleitet werden. Anwohnerinnen und Anwohner wehrten sich dagegen und fordern eine Bauweise, die ohne Vollsperrung auskomme.

Eine Bürgerinitiative schlug vor, die neuen Brücken zunächst neben der Fahrbahn zu errichten und später an die Stelle der alten Bauwerke zu schieben. So könne die Belastung für die Region erheblich verringert werden.

Bei einer öffentlichen Diskussion im Mai 2023 brachten rund 400 Bürgerinnen und Bürger ihre Bedenken zum Ausdruck. Auch Abgeordnete, Bürgermeister sowie Vertreter von Wirtschaft, Polizei und Rettungsorganisationen nahmen teil, um sich ein Bild der Lage zu machen.