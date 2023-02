Neue Tagesklinik an ZfP Weissenau eröffnet

Am Zentrum für Psychiatrie Ravensburg-Weissenau, kurz ZfP, wird am Freitag das neue Tagesklinik-Ambulanzzentrum eröffnet. Die Klinik soll das bestehende Therapieangebot ergänzen.

Das neue Tagesklinik-Ambulanzzentrum des ZfP Südwürttemberg am Standort Weissenau wird am Freitag offiziell in Betrieb genommen. Patientinnen und Patienten werden dort seit vergangenem November behandelt. Die Tagesklinik ergänzt das bestehende Angebot am ZfP in Weissenau, heißt es von Seiten des ZfP. Im Tagesklinik-Ambulanzzentrum können stationär betreute Patientinnen und Patienten behandelt werden. Es diene aber auch als Anlaufstelle von Menschen, die zuhause leben, aber immer wieder fachlichen oder ärztlichen Rat brauchen, so ein ZfP-Sprecher.

Neues Zentrum bildet Kernstück der Klinik in Weissenau

In unmittelbarer Nähe der Tagesklinik sind die Akut-, die Sucht und die gerontopsychiatrische Tagesklinik sowie gemeinsame Räume für Ergo- und Bewegungstherapie untergebracht. Das Kernstück und Bindeglied der verschiedenen Abteilungen sei nun das neue Ambulanzzentrum.

Laut ZfP Weissenau gibt es nun an allen vier ZfP-Standorten in der Region Bodensee-Oberschwaben, also in Weissenau, Friedrichshafen, Wangen im Allgäu und an der Oberschwabenklinik Ravensburg, Neubauten mit modernstem Standard und ausschließlich Ein- und Zweibettzimmern. Die neue Tagesklinik sei das letzte Glied in einer lange geplanten Neukonzeption der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.