In Oberschwaben und am Bodensee nehmen am Freitag die Kreisimpfzentren ihre Arbeit auf. Dirk Polzin durfte sich am Tag vor der Eröffnung im Kreisimpfzentrum Ravensburg umschauen.

