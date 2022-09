Ernte von Tannenzapfen im Wald bei Fronhofen

per Mail teilen

Auch Tannenzapfen werden teilweise geerntet. Aus ihnen wird Saatgut für neue Bäume gewonnen. Im Feldmooser Wald bei Fronhofen (Kreis Ravensburg) ist gerade geerntet worden.

Die Ernte von Tannenzapfen der Weißtanne ist in Fronhofen zu Ende gegangen. Wegen der Trockenheit in diesem Jahr fiel die Ausbeute im Feldmoser Forst schwächer aus als in zurückliegenden Jahren.

Vier Zapfenpflücker haben die Tannenzapfen auf bis zu 40 Meter hohen Bäumen abgeerntet. Ausgestattet mit Helm, Seil und Sicherheitsausrüstung haben sie auf 29 Weißtannen rund eine Tonne Zapfen gesammelt, sagt Stefan Kordeuter, der im Feldmooser Wald zuständige Forstrevierleiter von ForstBW.

Hochwertiges Saatgut für neue Weißtannen

Die Tannenzapfen wurden zur sogenannten Staatsklenge Nagold gebracht. Dort wird aus ihnen Saatgut für zukünftige Weißtannen-Bestände gewonnen. Laut Forst BW entstehen aus einem Kilo Saatgut bis zu 6.000 neue Bäume. Sie sollen auf Flächen wachsen, auf denen der Sturm oder der Borkenkäfer gewütet hat oder keine natürliche Verjüngung stattgefunden hat.