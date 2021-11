Erneut Warnstreik an einem Zentrum für Psychiatrie

Die Beschäftigten des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Bad Schussenried im Kreis Biberach sind am Mittwoch für mehrere Stunden zu einem Warnstreik aufgerufen. Für Donnerstag ist ein weiterer Warnstreik am ZFP Reichenau geplant. Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem fünf Prozent mehr Lohn. Am Mittag soll es eine Kundgebung vor dem ZfP geben, teilte ver.di mit. Die Versorgung der Patienten sei sichergestellt. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Warnstreiks an den Hochschulen Konstanz und Ravensburg sowie an den ZfPs Reichenau und Ravensburg-Weissenau gegeben.