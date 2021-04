In St. Gallen befürchtet die Polizei für Freitagabend weitere Ausschreitungen. Es gebe Aufrufe zu Gewalt, so die Stadt. Nun hat sich die Stadt an den Bundesrat gewandt.

Mit dem Schreiben an die Bundesrätin für Justiz und Polizei will die Stadt St. Gallen auf ihre Situation aufmerksam machen. Der Grund: Es seien bereits neue Gewaltaufrufe auch in anderen Städten der Ostschweiz eingegangen. Der Unmut der Jugendlichen über die Corona-Beschränkungen könne nicht lokal gelöst werden, sagte Sonja Lüthi, Direktionsvorsteherin Soziales und Sicherheit bei der Stadt St. Gallen gegenüber dem SWR.

Stadt appelliert an Jugendliche

Bei politischen Entscheidungen über Corona-Maßnahmen sollen die Bedürfnisse von Jugendlichen mehr mitbedacht werden. Die Stadt appelliert an die Jugendlichen, den neuen Gewaltaufrufen für dieses Wochenende nicht zu folgen. Die Polizei will mit einem Großaufgebot und strengen Personenkontrollen weitere Ausschreitungen verhindern. In den vergangenen Wochen war es in St. Gallen zu Krawallen gekommen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt mehr als 150.000 Franken.