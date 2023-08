per Mail teilen

In der Nacht auf Freitag hat am Bodensee mehrfach die Erde gebebt. Geht es nach den Messungen aus der Schweiz, war es das stärkste Beben 2023 in Deutschland.

Zwischen Singen und Radolfzell am Bodensee (beides Kreis Konstanz) hat es erneut eine Reihe von teils spürbaren Erdbeben gegeben. Mit einer Stärke von 3,2 auf der Richterskala laut Landeserdbebendienst und 3,4 laut Schweizer Erdbebendienst war das Stärkste der mehreren Beben in der Nacht auf Freitag das bislang heftigste Beben in Deutschland im Jahr 2023.

Stärke 3,4: Deutschlandweit stärkstes Erdbeben 2023

Zahlreiche Meldungen gingen bei den Schweizer Behörden ein, spürbar dürfte es laut Landeserdbebendienst in einigen Kilometern Radius um das Epizentrum gewesen sein. Meldungen über Schäden seien keine eingegangen, so das Polizeipräsidium Konstanz auf SWR-Nachfrage.

Ähnlich starke Erschütterungen registrierten die Experten für dieses Jahr Ende Juni, als die Erde ebenfalls in der Nähe von Singen bebte. Seitdem hatten die Messgeräte immer wieder Ausschläge registriert, allerdings meist in einer niedrigen Stärke, so dass die Erdbewegungen für den Menschen meist nicht spürbar waren.

Dass Beben in der Region keineswegs eine Seltenheit sind, hatten Experten des Landeserdbebendienstes bereits im Zuge der Serie der Erschütterungen Ende Juni betont. Auf Grund der Natur von Erdbeben seien Vorhersagen, wann und wo das nächste Beben in der Region und in Baden-Württemberg auftritt, aber nicht möglich.

Immer wieder kommt es in Baden-Württemberg zu spürbaren Erdbeben, Schäden sind dabei aber eher eine Seltenheit. Das letzte schwere Erdbeben im Land hatte es 1978 im Zollernalbkreis gegeben: Damals erreichte die Magnitude bei Albstadt 5,7. Es kam zu Schäden an Gebäuden.