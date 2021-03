Die Aktivisten von Fridays-for-Future rufen erneut zum globalen Klimastreik auf – auch am Bodensee gibt es Aktionen. In Singen (Kreis Konstanz) soll es am Freitagnachmittag ab 15 Uhr coronakonform eine Fahrraddemo geben, in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ist eine Plakat-Aktion geplant. Außerdem wollen die Aktivisten mit Hilfe von Kreide ihre Botschaften in der Stadt verbreiten. Es ist der siebte weltweite Klimastreik. Unter dem Motto "no more empty promises" - übersetzt: keine leeren Versprechungen mehr - sind nach Angaben der Organisatoren in über 50 Ländern Aktionen für mehr Klimaschutz geplant.