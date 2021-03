per Mail teilen

In Ravensburg hat es am Wochenende erneut eine Gewalttat im Bereich des Bahnhofs gegeben. Laut Polizei wurde am Samstagmittag ein 46-jähriger Mann zusammengeschlagen und schwer verletzt. Täter soll ein betrunkener 20-Jähriger gewesen sein, den die Polizei noch vor Ort festnahm. Sie überwacht den Ravensburger Bahnhof verstärkt, seit im Februar dort eine 62 Jahre alte Frau bei einem Überfall ums Leben kam. Weil der Bahnhof als sozialer Brennpunkt gilt, fordern Lokalpolitiker zudem eine Videoüberwachung.