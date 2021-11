In Ravensburg nehmen laut der Polizei die Betrugsversuche mit gefälschten Impfnachweisen zu. Am Samstag seien sieben Mal gefälschte Impfnachweise in Apotheken vorgelegt worden, um an ein digitales Impfzertifikat zu gelangen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Tatverdächtigen erwarten nun Anzeigen.