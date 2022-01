Narrenzünfte starten in fünfte Jahreszeit

Am Dreikönigstag starten die Narren der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht traditionell in die Fünfte Jahreszeit. Wegen Corona kommt es erneut zu Einschränkungen.

So ganz nehmen lassen wollen sich die meisten Narren ihre Fasnet nicht. Eine Verschiebung auf den Sommer sei keine Option, sagte der Sprecher der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte gegenüber dem SWR. Deshalb wollen die Narren ihre Traditionen pflegen - aber eben corona-konform.

Der Präsident der Vereinigung, Roland Wehrle, hatte vor kurzem gesagt, einzelne Aktionen könnte es durchaus geben - nur würden die nicht groß beworben, um nicht viele Menschen anzulocken.

Karbatschen-Schnellen mit Abstand

Das traditionelle Einschnellen der Fastnacht soll an der frischen Luft vielerorts in kleinerem Rahmen stattfinden. In Meersburg wollen sich am Donnerstag ein paar Hänsele auf dem Marktplatz treffen und auch in Stetten (Bodenseekreis) wollen die Narren mit ihren Karbatschen durch den Ort ziehen. Andernorts, wie in Hagnau, sind die Narren aufgerufen, nur vor der eigenen Haustür zu schnellen. Das traditionelle "A-Schelle", das Häsabstauben, gibt es in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) erstmals nur nach Anmeldung in den Privathäusern - unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Die Konstanzer Blätzlebuebe dürfen auch in diesem Jahr nur unter EInhaltung von Abstand Fasnet feiern. SWR Thomas Wagner

Veranstaltungen nur mit Anmeldung und 2G-Plus

Größere Veranstaltungen können nur unter der Einhaltung von strengen Regeln stattfinden. Auf den Marktplätzen in Horb (Kreis Freudenstadt) und Rottenburg-Ergenzingen (Kreis Tübingen) ist Maskenabstauben angesagt. Zutritt bekommt nur, wer sich an die 2G-Plus-Regel hält, also wer geimpft, genesen und getestet ist.

In der Narrenhochburg Rottweil werden Abstauber in der Stadt unterwegs sein. Sie besuchen Familien, die sich vorab angemeldet haben. Das große Aussenden mit Ansprache vor Publikum entfällt.

Auch Narrenbäume aufstellen und Narrentaufen fallen weitgehend aus.

Absagen, Absagen, Absagen

Nach Dreikönig sieht es für den Rest der Fastnachtssaison aus Narrensicht bislang eher traurig aus. Die großen Treffen und Umzüge sind vielerorts bereits abgesagt, so etwa das Lanschaftstreffen in Bad Saulgau, das vom 4. bis 6. Februar hätte stattfinden sollen. Narrensprünge und viele Bälle werden ebenfalls nicht stattfinden.