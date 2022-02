Am Montagabend hat es erneut Dutzende Proteste gegen die Corona-Politik gegeben. In Ravensburg gingen laut Polizei rund 1.100 Menschen auf die Straße. Ähnlich viele waren es in Singen im Kreis Konstanz. Im Bodenseekreis waren es etwa in Friedrichshafen rund 500, in Überlingen 400 Menschen. Im Kreis Biberach fanden die größten Demonstrationen in Riedlingen und Biberach statt.