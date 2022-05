In verschiedenen Städten in der Region Bodensee-Oberschwaben hat es am Montagabend erneut Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Die größte Versammlung fand in Singen (Kreis Konstanz) statt.

In der Region Bodensee-Oberschwaben sind am Montagabend erneut viele Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die größte Versammlung fand in Singen (Kreis Konstanz) statt - dort kamen laut Polizeiangaben bis zu 1.500 Teilnehmer zusammen. In Konstanz und Radolfzell waren es jeweils rund 500.

In den Kreisen Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen hat es etliche kleinere Demonstrationen gegeben, insgesamt haben in den Kreisen rund 3.400 Personen protestiert. Elf Strafverfahren wurden wegen Versammlungsgesetz eingeleitet und es waren etwa 340 Polizeibeamte im Einsatz. 100 Menschen bei "Laupheim steht zusammen Demo" In Laupheim (Kreis Biberach) haben am Montagabend aber auch rund 100 Menschen für Zusammenhalt in der Pandemie demonstriert. Unter dem Motto "Laupheim steht zusammen" bildeten die Bürgerinnen und Bürger eine Menschenkette auf dem Marktplatz. Ein großes Herz aus Kerzen sollte als Zeichen für die Verstorbenen und Corona-Erkrankten stehen. SWR Martin Hattenberger Wegen des windigen Wetters gingen die Kerzen jedoch immer wieder aus. Gleichzeitig demonstrierten auch hier rund 100 Menschen bei einem unangemeldeten Protest gegen die Corona-Maßnahmen.