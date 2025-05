Auf der Bahnstrecke zwischen Lindau und Hergatz wird gebaut. Dabei ertönen regelmäßig laute Warnsignale. Bei Bauarbeiten vor zwei Jahren sorgten diese Sirenen für Empörung.

Auf der Bahnstrecke zwischen Lindau und Hergatz werden zwischen den Orten Hergensweiler und Schlachters seit Montag Gleise ausgetauscht. Da während der Gleisbauarbeiten noch Züge auf der Strecke fahren, kommt ein automatisches Warnsystem zum Einsatz. Das warnt die Arbeiter vor heranfahrenden Zügen. Bereits vor zwei Jahren sorgte Sirenenlärm während Bahnbauarbeiten für viel Ärger.

Erhebliche Lärmbelastung durch Sirenen nahe Lindau

Für Anwohnerinnen und Anwohner spricht das Landratsamt Lindau von einer erheblichen Lärmbelastung. Nachdem sich vor zwei Jahren viele Anwohner über das Sirenensystem beklagt hatten, möchte der Landkreis Lindau die neue Baustelle genau im Blick behalten. Bei der Baustelle im Sommer 2023 sabotierten Unbekannte die Warnanlagen, wohl weil sie sich davon gestört fühlten. Für die Gleisarbeiter bedeutete das Lebensgefahr, hieß es damals von der Bahn.

Gleisbauarbeiten dauern bis Ende Juli

Für die Deutsche Bahn steht die Sicherheit der Bauarbeiter an erster Stelle, so eine Sprecherin der Bahn. Die Arbeiten auf der Strecke sollen noch bis Ende Juli dauern. Die Sirenen werden auf der Bahnstrecke im Kreis Lindau zwischen 7 Uhr und 20 Uhr eingesetzt, in der Nacht ist Ruhepause, so die Deutsche Bahn.