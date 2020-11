Am Wochenende hat es im Raum Bodensee-Oberschwaben wieder mehrere Demonstrationen gegeben, die sich gegen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie richteten. Bereits am Freitagabend kamen in Leutkirch laut Polizei rund 120 Menschen "für die Wahrung der im Grundgesetz verankerten Rechte" zusammen. Weitere Kundgebungen bzw. Veranstaltungen gegen die Corona-Beschränkungen gab es laut Polizei am Samstag in Biberach, Laupheim, Wangen im Allgäu, Bad Saulgau, Friedrichshafen sowie in Konstanz und Singen. Die größte Demonstration fand vor der Oberschwabenhalle in Ravensburg statt. Nach Polizeiangaben nahmen dort rund 1.000 Menschen teil. Im Überlinger Teilort Bonndorf demonstrierten am Samstagnachmittag etwa 20 Freizeitmusiker und protestierten musikalisch "gegen das Musikverbot für Musikvereine während Corona". Alle Veranstaltungen verliefen nach Polizeiangaben friedlich, die behördlichen Anordnungen seien eingehalten worden.