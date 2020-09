Die Ermittlungen zu den rund 70 vernachlässigten Hundewelpen, die vor rund zwei Wochen in einer Hundezucht in Langenenslingen (Kreis Biberach) beschlagnahmt wurden, laufen noch. Die Ermittlungen des Veterinäramtes seien sehr komplex, so ein Sprecher des Landratsamtes Biberach. Die Ergebnisse gingen an die Staatsanwaltschaft, es werde dann auch Anzeige erstattet. Parallel werde ein Tierhalteverbot geprüft. In dem Zuchtbetrieb in Langenenslingen waren Ende August fast 70 zum Teil kranke Hundewelpen und auch größere Hunde beschlagnahmt worden. Die Tiere wurden unter anderem von Tierheimen in Biberach und Sigmaringen sowie einer privaten Tierherberge bei Bad Waldsee aufgenommen und aufgepäppelt.