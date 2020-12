Die Polizei ermittelt wegen Hasskommentaren im Mordfall Lübcke in sozialen Netzwerken gegen zwei Männer aus den Landkreisen Biberach und Esslingen. In den Kommentaren sollen sich die beiden beifällig über die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geäußert haben. Sie seien "bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten", heißt es in der Antwort von Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) auf eine FDP-Anfrage. Mitte Juni hatte der Bundestag als Reaktion auf die Vorkommnisse rund um Lübckes Tod ein Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität beschlossen. Der Hauptverdächtige für den Mord und ein mutmaßlicher Unterstützer müssen sich seit Mitte Juni vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten.