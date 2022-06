Die Polizei ermittelt im Raum Neukirch im Bodenseekreis wegen des Verdachts der Wilderei. In dem betroffenen Jagdgebiet sei am Donnerstagmorgen ein erschossenes Reh entdeckt worden, so die Polizei. Der Pächter habe darüber hinaus angegeben, dass in seinem Jagdgebiet die Zahl der Rehböcke in der zurückliegenden Zeit zurückgegangen sei. Deswegen sei nicht auszuschließen, dass unbekannte Täter wiederholt in dem Gebiet gewildert haben.