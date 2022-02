In Ravensburg ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 22-jährigen Mann wegen versuchten Totschlags. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten, soll der Mann am Samstag einen 24-Jährigen durch mehrere Messerstiche schwer verletzt haben. Zuvor hatte es laut Mitteilung einen Streit und eine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Der 22-Jährige wurde nach der Tat festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.