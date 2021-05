per Mail teilen

Sechs Wochen nach dem tödlichen Zusammenstoß einer Taucherin mit einem Kursschiff vor Diessenhofen (Kanton Thurgau) ermittelt die Staatsanwaltschaft Thurgau wegen fahrlässiger Tötung gegen den Veranstalter des Tauchgangs. Laut Kantonspolizei habe er nicht die vorgeschriebene Warnflagge an der Tauchstelle im Rhein gehisst. Er sei zudem davon ausgegangen, dass zur Tauchzeit am Ostersonntag kein Kursschiff unterwegs sei. Grund sei ein Missverständnis im Email-Verkehr zwischen dem Veranstalter und der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein. Nach Abschluss der Ermittlungen will die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Veranstalter erheben.