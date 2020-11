Die Polizei ermittelt gegen einen 54 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Waldshut, der gefälschte Atteste in Umlauf gebracht haben soll. Eines sei bereits an einer Schule im Bodenseeraum aufgetaucht. Mit den Attesten soll die Maskenpflicht umgangen werden. Die Polizei kam dem mutmaßlichen Fälscher auf die Spur, als er sich in einem Supermarkt weigerte, eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen und ein ärztliches Attest vorlegte. Das stammte allerdings von einem Arzt, der bereits verstorben ist. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei unter anderem den Rezeptstempel des verstorbenen Arztes. Sie geht davon aus, dass weitere falsche Atteste in Umlauf sind.