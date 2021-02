Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Mitarbeiter der Stadt Friedrichshafen. Es geht um die Verunreinigung des Bodensees mit Fäkalien im Sommer 2019.

Es müsse geklärt werden, ob Mitarbeiter der Stadt Friedrichshafen gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen haben, also eine fahrlässige Gewässerverschmutzung oder gar eine fahrlässige Körperverletzung vorliegt. Gegen wieviele Mitarbeiter ermittelt werden, sagte der Ravensburger Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl nicht. Die Lage sei schwierig zu beurteilen, auch ein technisches Versagen sei möglich. Die Staatsanwaltschaft hat daher ein Gutachten erstellen lassen, um Ursachen für die Verschmutzung des Bodensees besser beurteilen zu können.

Glasfasermatte und Steine haben Kanal verstopft

Fest steht, dass eine Glasfasermatte und zwei Steinbrocken im Sommer 2019 für eine Verstopfung eines Kanals an einem Regenüberlaufbeckens gesorgt hatten. Über einen Bach war Abwasser und damit auch Fäkalien in den Bodensee nahe eines Badestrandes in Friedrichshafen gelangt. Ob die Matte und die Steine allerdings im Kanal verbaut waren oder als Abfall hineingespült wurden, sei nicht mehr festzustellen, so die Staatanwaltschaft.

Über den Buchenbach flossen die Fäkalien in den Bodensee. SWR

Zehn Geschädigte haben Strafantrag gestellt

Mehr als 200 Menschen hatten sich nach der Verunreinigung gemeldet, vorwiegend mit Magen-Darm-Erkrankungen. Nur zehn hätten jedoch Strafantrag gestellt, so die Staatsanwaltschaft. Wegen der umfangreichen Ermittlungsergebnisse rechnet die Behörde nicht vor April mit einem Abschluss des Verfahrens.

Stadt äußert sich nicht zu laufendem Verfahren

Die Stadt Friedrichshafen wollte sich gegenüber dem SWR nicht zu den Ermittlungen äußern. Sie verwies darauf, dass es sich um ein laufendes Verfahren handle. Eine Sprecherin wies jedoch darauf hin, dass das betreffende Regenüberlaufbecken inzwischen modernisiert worden sei. Zuerst hatte der "Südkurier" über die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft berichtet.