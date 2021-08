per Mail teilen

Nach dem Tod eines Säuglings im Landkreis Ravensburg ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Das Baby könnte mit einer giftigen Substanz in Kontakt gekommen sein.

Es bestehe der Verdacht, dass der Tod des neun Monate alten Mädchens vergangene Woche mit dem Einsatz eines Kammerjägers zusammenhängen könnte. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Kammerjäger war kurz zuvor in der Wohnung der Familie in Ebersbach-Musbach (Kreis Ravensburg) tätig gewesen. Dabei könnte das Mädchen mit giftigem Schädlingsbekämpfungsmittel in Berührung gekommen sein.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt eingeleitet. Dabei soll geklärt werden, in welchem Umfang das Mädchen in Kontakt mit der giftigen Substanz kam und ob einzelne Personen ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben. Dabei stelle sich unter anderem die Frage, ob die Familie ausreichend über die mögliche Gefahr informiert worden sei, die von einem Schädlingsbekämpfungsmittel ausgehen könne, sagte eine Polizeisprecherin nach Agenturangaben.

Baby zeigte Vergiftungssymptome

Das Baby war bereits Anfang vergangener Woche in komatösem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es habe Symptome einer Vergiftung gezeigt, so die Polizei. Am vergangenen Donnerstag starb das Kind.

Es wurde eine Obduktion durchgeführt, ein toxikologisches Gutachten steht noch aus, hieß es am Donnerstag. Außerdem wurden laut Polizei und Staatsanwaltschaft die Räume des Schädlingsbekämpfungsunternehmens durchsucht.