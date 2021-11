Polizei ermittelt gegen 61-Jährigen wegen versuchter schwerer Brandstiftung

In Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 61-jährigen Mann wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten, soll er am Montagabend eine Fußmatte vor der Haustür eines Wohnhauses angezündet haben. Die Bewohner nahmen Rauchgeruch war und fanden anschließend die verkohlte Fußmatte, auch die Haustür war verrußt. Der 61-jährige mutmaßliche Täter kannte die Hausbewohner, heißt es in der Mitteilung. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.