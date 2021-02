In Radolfzell (Kreis Konstanz) ist weiter unklar, wer für die Verwüstungen in der Christuskirche verantwortlich ist. Es seien noch nicht alle Spuren ausgewertet, so eine Sprecherin der Polizei auf SWR-Anfrage. Ein 63-Jähriger, der vor der Kirche einen Glaskasten eingeworfen haben soll, konnte noch nicht befragt werden. Er wurde nach seiner Festnahme auf Grund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Klinik gebracht. Vor zehn Tagen hatten Unbekannte in der Christuskirche unter anderem die Orgelbank, das Dirigentenpodest und eine schmiedeeiserne Tür von der Empore in den Kirchenraum geworfen.