Dreieinhalb Wochen nach dem Fund zweier Leichen in Amtzell im Kreis Ravensburg hat die Polizei die Ermittlungen eingestellt. Die Obduktion der 79 Jahre alten Frau und ihres 72-jährigen Bruders habe kein Ergebnis geliefert, so eine Polizeisprecherin gegenüber dem SWR. Die Todesursache bleibe unklar. Ein Fremdverschulden werde aber ausgeschlossen. Die beiden Senioren waren tot in ihrem Wohnhaus entdeckt worden.