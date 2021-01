In Briefkästen in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) sind Flugblätter des sogenannten "Vaterländischen Hilfsdienstes" aufgetaucht. Die Urheber stehen der Reichsbürger-Szene nahe. Das Polizeipräsidium Ravensburg ermittelt.

Es sei das erste Mal, dass solche Flyer in der Region verteilt wurden, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Ravensburg. Unklar sei, wie viele Flugblätter in den Briefkästen gelandet seien und warum sie bislang nur in Bad Waldsee auftauchten. Man hoffe auf Zeugen, die das Verteilen der Zettel beobachtet haben.

So sieht der Flyer aus, der in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) in den Briefkästen landet. SWR Polzin

Verfassungsschutz ist eingeschaltet

Der Verfassungsschutz in Stuttgart prüfe derzeit, ob eine Straftat wie Volksverhetzung vorliege, so die Polizeisprecherin weiter. Falls ja, werde die Staatsanwaltschaft Ravensburg eingeschaltet. Auch die Staatsanwaltschaft in Dresden könnte eingeschaltet werden, denn auf der Homepage der Urheber, dem "Vaterländischen Hilfsdienst", wird eine Dresdner Telefonnummer als Kontakt angegeben.

Urheber haben Verbindung in die Reichsbürger-Szene

Der "Väterlandische Hilfsdienst" steht der Reichsbürger-Szene nahe und fordert die Menschen auf, bei der Wiedererrichtung des Deutschen Kaiserreichs (1871-1918) zu helfen. Die Gruppierung lehnt den deutschen Staat ab und ist bundesweit aktiv, vor allem aber in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet.