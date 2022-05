Polizei ermittelt gegen Mitarbeiter der Landeserstaufnahmestelle

Die Polizei ermittelt gegen einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen. Er soll in der vergangenen Woche einen am Boden fixierten Bewohner mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich am vergangenen Dienstag aus einer Kontrolle offenbar eine Auseinandersetzung entwickelt. Mitarbeiter des Sicherheitspersonals suchten bei einem 39-jährigen Bewohner der Landeserstaufnahme nach unerlaubt mitgebrachtem Alkohol. In der Folge sei es zu einem Gerangel gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 26-jähriger Mitarbeiter auf den am Boden fixierten Mann geschlagen haben, nachdem dieser erneut versucht habe, um sich zu hauen.