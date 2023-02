Erinnerungen an Ernst Jünger in Wilflingen zum 25. Todestag

Ernst Jünger war Schriftsteller, Soldat und Sammler. Ein Weltbürger, der die Hälfte seines Lebens in Wilflingen (Kreis Biberach) verbracht hat. In seinem Haus bleiben die Erinnerungen an ihn lebendig.

Das gelbe Haus aus der Barockzeit mitten in dem kleinen Ort Wilflingen (Kreis Biberach) war fast 50 Jahre das Zuhause von Ernst Jünger. Geboren 1895 in Heidelberg, aufgewachsen in Norddeutschland, kam er 1950 dorthin - und blieb den Rest seines Lebens. Ernst Jünger starb am 17. Februar 1998, kurz vor seinem 103. Geburtstag. Sein Haus blieb unverändert und ist heute öffentlich zugänglich.

"Dieses Haus strahlt noch immer die Aura aus von Ernst Jünger, er hat hier Wurzeln gefunden, es wurde Heimat für ihn."

Dort, umgeben von der Natur, fühlte er sich wohl, erzählt Irene Späth, die Kustodin des Ernst-Jünger-Hauses. Selbst in dem rund 410-Einwohner-Ort geboren, erinnert sie sich noch gut an den schlanken Mann, der täglich seine Spaziergänge machte und lange Waldgänge unternahm. Den man grüßte, aber nicht ansprach. Der meistens den Kopf auf den Boden gesenkt hatte, um nach Käfern Ausschau zu halten, seiner großen Leidenschaft. Diese wurde geweckt, als er dreizehn Jahre alt war.

Lebenslange Leidenschaft: Käfer sammeln

Ernst Jünger hatte immer ein Fangglas dabei und einen Spazierstock, schon um in Misthaufen nach Käfern suchen zu können, sagt der Wilflinger Ortsvorsteher Werner Späth, der auch Führungen durch das Wohnhaus Jüngers macht. Dort ist die große Käfersammlung - eines der Herzstücke - in einem Schrank im ersten Stock untergebracht. In den 108 Schubladen finden sich 40.000 Käfer, gesammelt von Jünger in und um Wilflingen und auf seinen Reisen weltweit. Er hatte sie selbst gefangen, betäubt, getrocknet und akribisch katalogisiert.

"40.000 Käfer mit etwa 9.000 Arten, das ist schon enorm. Diese Leidenschaft hat ihn nie losgelassen. Er hat noch bis er 100 Jahre alt war Käfer gesammelt."

Den Käfern gehörte Jüngers Herz, doch gesammelt hat er noch viel mehr, so Irene Späth. Steine, Muscheln, Orte, Freunde, Bücher. Und: Alles, was er gut fand, bekam einen Platz im Haus. Noch heute hängt die Haut einer Anakonda an der Wand, ein Haifischgebiss, ein Waran. Auf dem Regal stehen mehrere Sanduhren, sein Stahlhelm mit Einschussloch aus dem Ersten Weltkrieg, auf dem Fenstersims Fotos seiner Freunde, in einem Ständer etliche Spazierstöcke. Und in den Regalen: Bücher.

Ernst Jünger, der Vielleser

Lederrücken reiht sich an Lederrücken in dieser klassischen Bibliothek: griechische Philosophen, Literatur des 19. Jahrhunderts, Lexika, Nachschlagewerke, Wörterbücher. Die große Bibliothek mit den Ledersesseln ist das Zentrum des Hauses.

Bibliothek im Haus von Ernst Jünger in Wilflingen picture-alliance / Reportdienste Felix Kästle

"Wer in diesen Raum durfte, das war wirklich ein ganz besonderer Gast. Schriftsteller, Journalisten und Politiker gehörten dazu, wie beispielsweise der frühere Bundeskanzler Kohl und Frankreichs ehemaliger Staatspräsident Mitterrand."

Ernst Jüngers Arbeitszimmer - das Heiligtum des Hauses

Auf Jüngers großem Schreibtisch steht auf der einen Hälfte sein Mikroskop, damit hat er seine Käfer katalogisiert. Auf der anderen liegen ein Tagebuch, Feder und Tinte. Dort entstanden viele Romane, Essays und Theaterstücke.

Schrifsteller Ernst Jünger in seinem Haus in Wilflingen IMAGO Sven Simon

Eines seiner bekanntesten Werke war das Kriegstagebuch "In Stahlgewittern". Bereits 1920 erschienen, wurde es zu einem Welterfolg. Gegner werfen ihm aufgrund einiger Schriften bis heute Antisemitismus und Kriegsverherrlichung vor. Er habe sich bereits 1933 davon distanziert, sagen seine Befürworter. Jünger gehörte auch zum Kreis um den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg.

Eiskaltes Bad am Morgen

Bis zu seinem 95. Lebensjahr hat Ernst Jünger morgens eiskalt in seiner Wanne mit dem rosa Duschvorhang gebadet, um Infekten vorzubeugen.

Ernst Jüngers Badezimmer Pressestelle Ernst-Jünger-Haus/Helmut Lange

"Er hat ein Leben lang wie ein Soldat gelebt: Strenge und Disziplin gehörten dazu."

Die Führung durch das Haus erlaubt auch einen Blick in das Schlafzimmer. Zu sehen sind Bettdecke und Vorhänge mit orangefarbenen Blumen im Stil der 1960er-Jahre, an der Tür ein Aufkleber: "Ich bin Energiesparer". In der kleinen Bibliothek findet sich eines der wenigen technischen Geräte: ein Fernseher.

"Das fand er toll, da konnte er sehen, was in der Welt los war. Jeden Abend um 20 Uhr saß er vor dem Fernseher, egal, wer da war."

Im Archiv einen Raum weiter mit Blick in den Garten lagern seine Erstausgaben und alle rund 130.000 Briefe, die er bekommen hat. Dafür war seine Frau Lieselotte zuständig, selbst Archivarin. Ihr diktierte Jünger auch die Antworten auf die Briefe, auf jeden einzelnen, auch wenn es nur eine Glückwunschkarte war, so Irene Späth.

Irene und Werner Späth erzählen bei einer Führung durch das Jünger-Haus, in dem noch alle Originalmöbel stehen, viele Anekdoten. Sie halten die Erinnerung an den Schriftsteller und Sammler wach. Und erleben immer wieder, wie der Besuch für Jünger-Fans aus aller Welt ein besonderes Erlebnis ist.

Ernst Jünger starb am 17. Februar 1998 im Krankenhaus in Riedlingen (Kreis Biberach). Er ist auf dem Friedhof in Wilflingen beerdigt.