Geschichten der Befreiung – so lautet der Name einer Aktion, die die Stadt Biberach anlässlich der Befreiung des Lagers Lindele am 23.4. vor 76 Jahren ins Leben gerufen hat. In den sozialen Medien Instagram und Facebook veröffentlicht die Stadt sechs Zeitzeugenberichte über das Leben und den Tag der Befreiung in dem Internierungslager. Im Lager Lindele waren während des Zweiten Weltkriegs Kriegsgefangene und ihre Familien sowie Juden untergebracht. Über 170 Menschen starben dort.