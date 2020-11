Die grüne Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Konstanz, Nese Erikli, setzt sich für Luftfilter in Klassen- und Lehrerzimmern ein. Es sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten, heißt es in einer Mitteilung. Das Land solle die Schulträger dabei finanziell unterstützen. Einen entsprechenden Brief habe Erikli bereits an die Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) geschickt.