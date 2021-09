Fast alle Wahlkreise in der Region Bodensee-Oberschwaben ausgezählt

Die CDU gewinnt bei der Bundestagswahl in allen Wahlkreisen in der Region Bodensee-Oberschwaben die Direktmandate. Mittlerweile sind fast alle Wahlkreise ausgezählt.

Hier berichten wir am Wahlabend aktuell über die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021, mit Reaktionen, Stimmen und Stimmungen aus den Wahlkreisen.

Wahlkreis Konstanz: Lange Gesichter bei CDU nach Prognose

Bei der CDU in Konstanz waren die Gesichter lang bei der ersten Prognose für das bundesweite Ergebnis um 18 Uhr, sagt SWR-Reporterin Verena Katschker, die von der Wahlparty berichtet.

Doch im Wahlkreis Konstanz hat die CDU trotz Verlusten bei den Zweitstimmen die Nase vorn, dahinter SPD, dann Grüne und FDP fast gleichauf. Das Direktmandat wird nach jetzigem Stand Andreas Jung (CDU) gewinnen. Er vertritt seit vier Legislaturperioden, also seit 2005, den Wahlkreis direkt im Bundestag. Jung zeigte sich auf der CDU-Wahlparty in Konstanz nach ersten Prognosen enttäuscht von dem Ergebnis für seine Partei:

Wechsel im Wahlkreis Bodensee

Im Wahlkreis Bodensee wird Volker Mayer-Lay (CDU) neuer direkt gewählter Bundestagsabgeordneter. Er erreichte laut vorläufigem Endergebnis mit 30,4 Prozent die meisten Stimmen im Wahlkreis. Leon Hahn (SPD) kommt auf 20,8 Prozent und Maria Heubuch (Grüne) auf 17,1 Prozent, Christian Steffen-Stiehl (FDP) auf 12,2 Prozent und Alice Weidel (AfD) auf 9,2 Prozent. Mayer-Lays Vorgänger Lothar Riebsamen (CDU) war bei dieser Wahl nicht mehr angetreten. Auch bei den Zweitstimmen führt die CDU im Wahlkreis Bodensee trotz starker Verluste mit 26,7 Prozent. Danach folgen SPD mit 19,7 Prozent, Grüne mit 17,3 Prozent, FDP mit 15,8 Prozent und die AfD mit 8,7 Prozent.

Bei der letzten Wahl 2016 erreichte die CDU 41 Prozent der Erststimmen, die SPD kam mit ihrem Kandidaten Leon Hahn auf 18 Prozent und die Grünen auf knapp 14 Prozent. Die AfD erreichte mehr als zehn Prozent bei den Erststimmen. Direktkandidatin Alice Weidel zog über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag ein. Weidel zeigte sich zufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei bei der jetzigen Bundestagswahl:

Überall werden derzeit die Stimmen ausgezählt, auch im Rathaus in Friedrichshafen:

Wahlkreis Ravensburg bleibt in CDU-Hand

Im Wahlkreis Ravensburg hat Axel Müller von der CDU bei der Bundestagswahl erneut das Direktmandat errungen. Er erreichte nach vorläufigem Ergebnis 30,6 Prozent der Stimmen. Agnieszka Brugger von den Grünen kommt auf 21,1 Prozent, Benjamin Strasser von der FDP auf 14,3 Prozent, Heike Engelhardt von der SPD kommt auf 13,8 Prozent und Christoph Högel von der AfD auf 8 Prozent. Auch bei den Zweitstimmen führt die CDU im Wahlkreis Ravensburg trotz deutlicher Verluste mit 26,7 Prozent. Danach folgen die SPD mit 19 Prozent, die Grünen mit 17,5 Prozent, die FDP mit 14,9 Prozent und die AfD mit 8,7 Prozent.

Müller sitzt für die CDU seit 2017 als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Ravensburg im Bundestag. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser zeigte sich bei der Wahlparty seiner Partei in Ravensburg gut gelaunt wegen des FDP-Ergebnisses:

Die Grüne Bundestagsabgeordne Agnieszka Brugger (Grüne) sagte auf der Grünen-Wahlparty in Ravensburg, dass sie ein besseres Ergebnis für ihre Partei erhofft hätte:

CDU-Hochburg Wahlkreis Biberach

Derzeit sitzen der CDU-Abgeordnete Josef Rief, der das Direktmandat 2017 mit mehr als 44 Prozent der Erststimmen errungen hatte, und der SPD-Abgeordnete Martin Gerster für den Wahlkreis Biberach im Bundestag. Gerster kam über die Landesliste ins Parlament. Er kam 2017 auf knapp 17 Prozent. Nach bisherigem Stand der Auszählung wird sich das laut Landratsamt auch bei dieser Wahl nicht signifikant ändern. Demnach bleibt die SPD im Wahlkreis Biberach hinter der CDU auf Platz zwei, sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen. Dennoch freut sich Manfred Gerster über die bundesweiten Zuwächse seiner Partei:

Die Grünen erhielten 2017 mehr als 11 Prozent, die AfD mehr als zwölf Prozent bei den Zweitstimmen. Hier deutet sich für die Grünen nach aktuellem Stand leichte Verbesserungen, für die AfD leichte Verluste an. Deutliche Stimmengewinne kann nach bisherigem Stand die FDP verbuchen. 2017 noch bei elf Prozent der Zweitstimmen, können die Liberalen ihr Ergebnis im Wahlkreis Biberach nach bisherigem Stand deutlich verbessern.

Starke CDU im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen

Im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen hat CDU-Kandidat Thomas Bareiß das Direktmandat geholt. Er kommt nach dem vorläufigen Endergebnis auf 30,1 Prozent der Stimmen. Bei vorherigen Wahlen erzielte Bareiß deutlich höhere Wahlergebnisse. 2017 holte Thomas Bareiß 45 Prozent der Erststimmen. Robin Mesarosch von der SPD erhält 18,3 Prozent der Stimmen. Dahinter liegt Grünen-Kandidat Johannes Kretschmann mit 16,9 Prozent. Er habe sich mehr erhofft und sei sehr enttäuscht über das Ergebnis, so der Sohn von Ministerpräsident Winfried Kretschmann im SWR. Die FDP kommt mit Stephan Link auf 13,7 Prozent der Stimmen. Dahinter liegt AfD-Kandidat Nicolas Gregg mit 11,4 Prozent. Der Linken-Kandidat Marco Hausner erreicht 2,9 Prozent der Stimmen.

Im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen ging seit 1949 ohne Ausnahme das Direktmandat an die CDU. 2017 holte Thomas Bareiß 45 Prozent der Erststimmen. Grüne und SPD liefern sich im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen nach bisheriger Auszählung laut Landratsamt ein Kopf an Kopf Rennen. Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) folgte weit abgeschlagen mit 14,4 Prozent. 13,6 Prozent der Erststimmen gingen an die AfD, 12,7 Prozent an die Grünen. Johannes Kretschmann zeigte sich trotz des wohl nicht gewonnenen Direktmandates zufrieden über das Ergebnis:

Hochrechnungen zur Bundestagswahl