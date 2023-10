Robin Weiler steht im Goldenen Buch der Stadt Singen

Wo einst Heu gelagert wurde und Kälber, Kühe und Kleinvieh ihren Stall hatten, wohnen heute Feriengäste: in der historischen Pflugheuscheune mitten in Gundelfingen bei Freiburg. Dabei haben Melanie Thoma und Ron van Es in dem denkmalgeschützten Gebäude von 1843 Historisches wie Fachwerk, altes Gebälk und Bruchsteine in Kontrast mit modernen Elementen gesetzt. So haben sie ihre Friz-Apartments kreiert, die vor allem individuell sind. Und genau das schätzen die Gäste.