Erdgas-Zapfsäule in Ravensburg schließt

Erdgasfahrzeuge können in Ravensburg demnächst nur noch bei einer Tankstelle tanken. Die Erdgas-Zapfsäule auf dem Gelände einer zweiten Tankstelle schließt Ende des Jahres.

In Ravensburg gibt Ende des Jahres eine ARAL-Tankstelle ihre Erdgaszapfsäule auf. Dann können Autos, Busse und Lkw nur noch bei der Firma Schindele betankt werden. Die Erdgas-Tankstelle bei ARAL wurde 2004 eröffnet in Kooperation mit den Technischen Werken Schussental (TWS). Diese bedauern die Schließung. Mit Bio-Erdgas fahre man deutlich umweltschonender als mit Diesel oder Benzin, so ein Sprecher gegenüber dem SWR.

Keine Engpässe bei Erdgasversorgung von Tankstellen in Oberschwaben

Alle 23 Stadtbusse werden in Ravensburg und Weingarten mit Biomethan betankt. Dies geht künftig nur noch bei Schindele in Ravensburg. Laut Chef Werner Schindele ist der Markt durch den Krieg in der Ukraine nicht beeinflusst, es gäbe keinen Engpass. So sehen es auch die Stadtwerke Konstanz, die eine eigene Erdgastankstelle betreiben. Man habe allerdings die Preise moderat erhöht, hieß es.

Jeweils eine Erdgastankstelle gibt es unter anderem auch in Radolfzell, Singen, Biberach oder Friedrichshafen. Dass es in Ravensburg bisher zwei Stellen gab, ist eher die Ausnahme. Laut TWS in Ravensburg laufen Tests, ob die Stadtbusse künftig auch mit Strom fahren könnten.