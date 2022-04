In der Bodensee-Region haben die ersten Obstbauern damit begonnen, Erdbeeren zu ernten. Sie rechnen damit, dass Erdbeeren in diesem Jahr erneut teurer werden.

Obstbauer Erich Pfleghaar aus Markdorf im Bodenseekreis hat bereits vor gut zwei Wochen mit der Ernte begonnen. Die Erdbeersaison am Bodensee startet in diesem Jahr früher als normalerweise. Durch viel Sonnenschein seien die Früchte schon etwas früher reif, sagt Erich Pfleghaar. Mit Blick in die Zukunft erwartet er in diesem Jahr Erdbeeren mit einer sehr guten Qualität.

Frost könnte Ernte gefährden

Florian Fuchs aus Konstanz-Dingelsdorf erntet seit gut einer Woche Erdbeeren, die unter Folien gereift sind. Auch er hofft auf eine gute Ernte in diesem Jahr, wenn kein Frost mehr dazwischenkommt.

Im vergangenen Jahr war die Erdbeerernte deutlich später gestartet als üblich. Schuld daran war nasskaltes Wetter im Frühjahr. Das sehe in diesem Jahr viel besser aus, sagt Obstbauer Florian Fuchs.

Erdbeeren werden wohl teurer

Fuchs geht davon aus, dass die Erdbeerpreise etwas steigen werden. Das liege unter anderem an höheren Lohnkosten. Wo sich der Erdbeerpreis in dieser Saison genau einpendle, könne man allerdings erst in einigen Wochen sagen, wenn größere Märkte beliefert werden.