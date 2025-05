per Mail teilen

Sie sind rot, süß und saftig: Die ersten Erdbeeren werden am Bodensee und in Oberschwaben geerntet. Die Bedingungen seien ideal, heißt es von den Obstbauern.

In der Region Bodensee-Oberschwaben hat die Ernte der frühen Erdbeersorten begonnen. Die Bedingungen sind dafür optimal: Die Nächte kalt, die Tage warm und sonnig. Das sei das perfekte Wetter für Erdbeeren, sagt zum Beispiel Obstbauer Rolf Haller aus Horgenzell im Kreis Ravensburg. Die Ernte laufe bisher sehr gut.

Geerntet werden in der Region laut Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee aktuell die Erdbeeren, die mit Folie überdacht gewachsen sind - in sogenannten Folientunneln. 500 Gramm dieser frühen Erdbeeren kosten zwischen 4 Euro und 6,50 Euro. Ab Mitte Mai werden dann auch die Erdbeeren gepflückt, die ohne Überdachung auf den Feldern wachsen.

Weniger Höfe bauen Erdbeeren an

Landesweit ist die Zahl der Beerenhöfe als auch die Größe der Anbaufläche in den vergangenen Jahren zurückgegangen, sagt Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) . Demnach gab es im Jahr 2021 noch gut 500 Betriebe in Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr waren es laut dem VSSE nur noch 357. Das ist ein Minus von rund 25 Prozent.

Die Anbaufläche ging laut Verband in der gleichen Zeit von rund 3.050 Hektar auf etwa 2.400 Hektar zurück. Das sind rund 900 Fußballfelder an Anbaufläche weniger. Der überwiegende Anteil sei Freilandanbau. Deutlich weniger Erdbeeren würden geschützt unter Folientunneln und in Gewächshäusern angebaut.