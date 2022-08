Enttäuschung in Ailingen nach Niederlage bei EM-Finale

Anmod.: Die Spielerinnen der deutschen Fußballnationalmannschaft haben heute Abend gegen England mit 2 zu 1 verloren. Über 120 Minuten zog sich das hochspannende Spiel. Ein besonderes Interesse an der Partie hatten die Besucherinnen und Besucher des Vereinslokals der TSG Ailingen. Denn Nationalspielerin Guilia Gwinn stammt aus dem Friedrichshafener Ortsteil und hat bei dem Verein ein Jahr gekickt – als einziges Mädchen (6 bis 7 Jahre alt) in einer Jungenmannschaft. Unser SWR-Reporter war für uns am Abend in dem Vereinslokal und hat geschaut, wie dort die Stimmung ist.