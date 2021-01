per Mail teilen

Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims Jordanbad in Biberach sind am Montagnachmittag erneut auf Corona getestet worden. Vom Ergebnis hängt ab, ob die seit zwei Wochen geltende Quarantäne der Einrichtung wie geplant am Mittwoch aufgehoben werden kann. 35 Bewohner sowie die Hälfte des Personals hatten sich mit dem Corona Virus infiziert. Vier Bewohner sind gestorben. Der Betrieb wird momentan mit der Hilfe von Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten aufrechterhalten.