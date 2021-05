Der Gemeinderat in Wangen im Allgäu hat am Montag den Planungen für die neue Kreissporthalle in Wangen und den dazugehörigen Freianlagen einstimmig zugestimmt. Die neue Sporthalle soll vor allem vom Beruflichen Schulzentrum in Wangen genutzt werden. Zwischen der rund 14 Millionen teuren Halle und den Schulgebäuden sollen außerdem Freianlagen für die rund 2.000 Schülerinnen und Schüler entstehen. Das Projekt soll rechtzeitig zur Landesgartenschau in Wangen 2024 fertig sein und städtebauliche Akzente setzten.