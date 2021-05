In Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) berät der Technische Ausschuss des Gemeinderats darüber, ob an einem Weiher ein Badesteg abgebaut werden muss. Belässt die Stadt den Steg, müsste sie die Badeaufsicht an dem Weiher verstärken, heißt es in der Sitzungsvorlage. Tut sie es nicht und es kommt zu einem Badeunfall, müsste die Stadt dafür haften. So war bei einem ähnlichen Fall in Hessen ein Bürgermeister wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden, weil in einem Dorfteich drei Kinder ertrunken waren. Die Bad Saulgauer Verwaltung schlägt deshalb den Abbau des Stegs an dem Badeweiher vor.