Die Polizei hat den entflohenen Häftling in Ravensburg Dank eines Zeugenhinweises am Donnerstag gegen Mitternacht aufgespürt und festgenommen. Das teilte die Polizei mit. Der 40-Jährige wurde im Bereich der Ravensburger Innenstadt gefunden und habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Der Mann war am Mittwoch bei einem Untersuchungstermin im Zentrum für Psychiatrie in Ravensburg-Weißenau geflüchtet. Er ist laut Polizei wegen mehrerer Eigentumsdelikte inhaftiert.