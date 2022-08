Engen ist größte schuldenfreie Stadt der Region

per Mail teilen

19 Kommunen in der Region Bodensee-Oberschwaben waren zum Jahresende 2021 schuldenfrei. Das hat das Statistische Landesamt mitgeteilt. Landesweit hatten fast 100 Kommunen keine Schulden.

In der Region Bodensee-Oberschwaben gibt es laut Statistischem Landesamt 19 Kommunen, die weder für den Haushalt noch für Eigenbetriebe Kredite aufgenommen haben. Im Kreis Biberach waren elf Gemeinden schuldenfrei, darunter sehr kleine wie Allmannsweiler mit rund 330 Einwohnern, aber auch größere wie Mittelbiberach mit

4.365 Einwohnern. Größte schuldenfreie Stadt in der Region Bodensee-Oberschwaben mit mehr als zehntausend Einwohnern war im vergangenen Jahr Engen (Kreis Konstanz). Insgesamt waren im Landkreis Konstanz drei Kommunen frei von Schulden, im Kreis Ravensburg ebenfalls drei und im Kreis Sigmaringen zwei. Der Bodenseekreis taucht in der Statistik nicht auf, hier waren alle Gemeinden verschuldet.

SWR-Reporterin Stefanie Baumann berichtet, welche Kommunen in der Region schuldenfrei sind:

19 schuldenfreie Kommunen in der Region Bodensee-Oberschwaben

Im Kreis Biberach kommen folgende Kommunen ohne Kredite aus: Allmannsweiler, Betzenweiler, Dettingen an der Iller, Dürnau, Kanzach, Kirchdorf an der Iller, Mittelbiberach, Moosburg, Oggelshausen, Seekirch und Unlingen. Im Kreis Konstanz haben Büsingen am Hochrhein, Engen, Mühlingen und Orsingen-Nenzingen keine Schulden. Im Kreis Ravensburg sind Achberg, Eichstegen und Unterwaldhausen schuldenfrei. Im Kreis Sigmaringen sind Hettingen und Herdwangen-Schönach nicht verschuldet.